Legende: Spielt nächste Saison bei Fribourg-Gottéron Attilio Biasca. Freshfocus/Martin Meienberger

Gottéron holt zwei junge Spieler aus Zug

Fribourg-Gottéron verpflichtet für die kommende Saison mit Attilio Biasca und Ludvig Johnson zwei junge Spieler vom EV Zug. Der 21-jährige Stürmer Biasca, der bereits sechs Länderspiele für die Schweizer A-Nationalmannschaft bestritt, kehrte 2023 nach knapp drei Saisons in einer kanadischen Juniorenliga zu seinem Stammverein Zug zurück. Der 18-jährige Johnson ist ein offensiver Verteidiger, der in dieser Saison sein Debüt in der National League gegeben hat. Biasca hat einen Dreijahres-Vertrag unterzeichnet, die Vereinbarung mit Johnson gilt für zwei Saisons.