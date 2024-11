Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Stürmt neu für Freiburg Linden Vey. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Linden Vey zu Fribourg-Gottéron

Der HC Fribourg-Gottéron hat Stürmer Linden Vey von Awangard Omsk aus der russischen KHL engagiert. Der 33-jährige Kanadier erhält einen Vertrag bis Ende Saison. Vey bestritt in den ersten zwei Monaten der Saison 20 Partien für Omsk (19 Punkte). Gerd Zenhäusern, der Sportdirektor Gottérons, freut sich darüber, dass es «uns gelungen ist, während der Saison einen Spieler zu verpflichten, der schon gut in Form ist». Vey soll als Center die Lücke schliessen, die sich vor zwei Wochen geöffnet hat, als Chris DiDomenico im Tausch mit Flügelstürmer Jakob Lilja zu Ambri-Piotta wechselte. Bei Freiburg stehen nun sieben «Imports» unter Vertrag, «aber dadurch», so Zenhäusern, «wird der Konkurrenzkampf grösser».

Kloten holt Delémont

Noah Delémont, ein Bieler Eigengewächs, wechselt nach dieser Saison von seinem Stammklub EHC Biel zum EHC Kloten. Der 22-jährige Verteidiger unterzeichnete in Kloten einen Zweijahresvertrag bis Frühling 2027.