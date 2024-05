Legende: Zieht es in die Westschweiz Markus Granlund. Freshfocus/Estelle Vagne

Weiterer Finne für Genf-Servette

Genf-Servette hat Markus Granlund verpflichtet. Der 31-jährige Stürmer unterschrieb gemäss einer Mitteilung des Klubs einen Zweijahresvertrag. In Genf stehen mit Sami Vatanen, Teemu Hartikainen und Sakari Manninen drei weitere Finnen unter Vertrag, mit welchen Granlund 2022 in Peking olympisches Gold holte. Die vergangenen zwei Saisons bestritt der Stürmer mit dem HC Lugano, für welchen er in 77 Partien auf 69 Skorerpunkte kam (28 Tore). Von 2013 bis 2022 spielte Granlund in der National Hockey League für die Calgary Flames, die Vancouver Canucks und die Edmonton Oilers.

Djoos verlässt Lausanne, Sklenicka kommt

Lausanne hat den Abgang des schwedischen Verteidigers Christian Djoos bekannt gegeben. Als Ersatz verpflichtete der Waadtländer Klub den Tschechen David Sklenicka. Djoos, der seit 2023 für den diesjährigen Playoff-Finalisten spielte, bat aus persönlichen Gründen darum, in sein Heimatland zurückkehren zu dürfen. Sein Ersatz Sklenicka, der für eine Saison unterschrieb, spielte zuletzt in Schweden bei Brynas und in Kasachstan bei Barys Astana. Für sein Heimatland nahm er an vier Weltmeisterschaften teil.