Legende: Kommt in dieser Saison nicht mehr zum Zug Aurélien Marti. Martin Meienberger/freshfocus

Lausanne muss ohne Marti auskommen

Der Lausanne HC kann am Mittwoch in Spiel 6 der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Davos und für den Rest der Saison nicht auf Aurélien Marti zurückgreifen. Der 29-jährige Verteidiger zog sich am Montag in Spiel 5 einen Bruch des linken Handgelenks zu und wurde bereits operiert. Die Waadtländer teilten mit, dass Marti rechtzeitig zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder bereit sein werde. Lausanne muss am Mittwoch in Davos gewinnen, ansonsten ist die Saison für die Romands gelaufen.

08:11 Video «Sportflash» mit der Zusammenfassung Lausanne – Davos, Spiel 5 Aus Sportflash vom 25.03.2024. Bild: Roger Albrecht/freshfocus abspielen. Laufzeit 8 Minuten 11 Sekunden.

Fall Almond: Lausanne akzeptiert Sperre nicht

Wegen eines Checks gegen den Kopf von HCD-Verteidiger Davyd Barandun in Spiel 4 der Playoff-Viertelfinal-Serie wurde Lausanne-Stürmer Cody Almond von der Liga für 5 Spiele gesperrt. Am Mittwoch nun hat Lausanne beim Verbandssportgericht Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.