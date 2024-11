Legende: Amtet seit einem Jahr als Headcoach im Landwassertal Josh Holden. Keystone/Jürgen Staiger

Davos und Holden verlängern Vertrag vorzeitig

Der HC Davos verlängert den Vertrag mit Headcoach Josh Holden vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2026/27. Dies gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt. Der 46-jährige schweizerisch-kanadische Doppelbürger steht beim HCD seit einem Jahr an der Bande und führte die Bündner in seiner ersten Saison in die Playoffs. Zuvor arbeitete Holden seit 2018 beim EV Zug als Assistent von Dan Tangnes. Zu seiner Aktivzeit spielte er unter anderem für Fribourg-Gottéron, die SCL Tigers und den EVZ.