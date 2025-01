Wieser tritt Ende Saison zurück

HCD-Stürmer Marc Wieser beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das gab der 37-Jährige am Mittwoch auf den Social-Media-Kanälen seines Klubs bekannt. Das Davoser Urgestein debütierte in der Saison 2005/06 in der damaligen Nationalliga A. Mit Ausnahme eines dreijährigen Abstechers nach Biel verbrachte der gebürtige Prättigauer seine gesamte Karriere beim Rekordmeister. Mittlerweile steht Wieser, der mit dem HCD viermal Meister wurde und 2023 den Spengler Cup gewann, bei 991 Spielen in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Er dürfte also bald die 1000er-Marke knacken.

