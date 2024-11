Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Amtet seit einem Jahr als Headcoach im Landwassertal Josh Holden. Keystone/Jürgen Staiger

Davos und Holden verlängern Vertrag vorzeitig

Der HC Davos verlängert den Vertrag mit Headcoach Josh Holden vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2026/27. Der 46-jährige schweizerisch-kanadische Doppelbürger steht beim HCD seit einem Jahr an der Bande und führte die Bündner in seiner ersten Saison in die Playoffs. Zuvor arbeitete Holden seit 2018 beim EV Zug als Assistent von Dan Tangnes. Zu seiner Aktivzeit spielte er unter anderem für Fribourg-Gottéron, die SCL Tigers und den EVZ.

01:15 Video Archiv: Holdens neuer Job als Headcoach in Davos Aus Sport-Clip vom 07.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Kloten holt jungen Verteidiger

Der EHC Kloten hat auf kommende Saison hin Verteidiger Leandro Hausheer verpflichtet. Der 21-Jährige stösst vom HC Lugano in die Flughafenstadt, wo er einen Zweijahresvertrag unterzeichnete. Hausheer stand in allen 17 bisherigen Saisonspielen der Tessiner auf dem Eis. Ein Skorerpunkt gelang ihm noch nicht. Letzten Sommer wurde er für das Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten.