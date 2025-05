Legende: Peilt mit den ZSC Lions den 3. Titel in Serie an Denis Hollenstein. Freshfocus/Claudio Thoma

Hollenstein hat noch nicht genug

Denis Hollenstein bleibt ein weiteres Jahr beim Schweizer Meister ZSC Lions. Wie der Klub mitteilte, hat der 35-Jährige einer Vertragsverlängerung bis 2026 zugestimmt. Hollenstein, der 2018 von Kloten zu den Lions gewechselt ist, geht damit in seine achte Saison beim ZSC. Mit den Stadtzürchern wurde er zweimal Meister (2024 und 2025) und gewann die Champions Hockey League (2025). Die letzte Saison verpasste er allerdings verletzungsbedingt fast komplett. Er bestritt lediglich ein Spiel in der CHL. «Denis hat viel für die Organisation gemacht und es sich verdient, nochmals eine Chance zu bekommen nach seiner Verletzung», liess sich Sportchef Sven Leuenberger in der Mitteilung zitieren.

Laaksonen wechselt zu Biel

Der EHC Biel hat für die kommende Saison einen finnischen Verteidiger verpflichtet. Der 25-jährige Oskari Laaksonen wechselt vom schwedischen Klub Lulea, mit dem er erst vergangene Woche Meister wurde, ins Seeland. Wie Biel auf seiner Website bekanntgibt, hat Laaksonen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Er zeichne sich durch einen «exzellenten Schuss und seine Schnelligkeit» aus. Aktuell kuriert ernoch eine Fussverletzung aus.

Lugano verpflichtet Ex-NHL-Verteidiger

Der HC Lugano verpflichtet den US-amerikanischen Verteidiger Connor Carrick. Der 31-Jährige unterschreibt bei den Tessinern einen Zweijahresvertrag. Carrick wurde 2012 in der fünften Runde von den Washington Capitals gedraftet und feierte in der Saison 2013/14 sein NHL-Debüt für die Franchise aus der Hauptstadt. Von 2016 bis 2018 stand er für die Toronto Maple Leafs auf dem Eis, später auch für die Dallas Stars und die New Jersey Devils. Carrick kommt in seiner Karriere auf 248 Partien in der NHL und 467 Spiele in der AHL, in der er in den letzten vier Saisons zum Einsatz kam.

National League