Legende: Leidet an einer Unterkörperverletzung Denis Hollenstein. imago / Geisser

Hollenstein verletzt

Denis Hollenstein verpasst den Saisonauftakt in der National League von Mitte September. Der Stürmer der ZSC Lions leidet an einer Unterkörperverletzung, wie der Klub auf seiner Website mitteilte. Der 34-jährige Schweizer Internationale fehlt dem Schweizer Meister noch zirka acht bis zehn Wochen. Die ZSC Lions starten am 17. September mit einem Auswärtsspiel in Biel in die neue Saison.