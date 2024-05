Legende: Schnupperte bereits National-League-Luft Julius Honka. Freshfocus/Martin Meienberger

Honka schliesst sich Davos an

Julius Honka wechselt innerhalb der National League vom SC Bern zum HC Davos. Der 28-jährige Finne unterschrieb bei den Bündnern für eine Saison. Honka bestritt für den SCB in der abgelaufenen Saison 29 Spiele und wurde zwischenzeitlich an Genf ausgeliehen. Mit den Westschweizern holte er den Titel in der Champions Hockey League. Zudem lief der Verteidiger Ende des letzten Jahres für Ambri-Piotta am Spengler Cup auf. Honka war 2014 von den Dallas Stars in der 1. Runde gedraftet worden und absolvierte insgesamt 87. NHL-Spiele für die Texaner.