Legende: War kaum zu beruhigen Patrik Nemeth im 3. Spiel gegen den EVZ. Keystone/Urs Flüeler

Hügli und Nemeth müssen zuschauen

Michael Hügli vom Lausanne HC ist von der Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey vorsorglich für eine Partie gesperrt worden. Hügli hatte am Donnerstag im Spiel gegen Davos (3:2) Chris Egli mit dem Ellenbogen gecheckt. Patrik Nemeth vom SC Bern muss wegen eines Slew Footings gegen Andreas Eder in der Partie gegen den EVZ (1:6) ebenfalls in der 4. Viertelfinal-Runde vom Samstag zuschauen. Gegen beide Spieler wurde zudem ein Verfahren eröffnet.

08:38 Video Sportflash mit EVZ – SCB Aus Sportflash vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 38 Sekunden.

Keine weitere Sperre gegen Kovar

Jan Kovar vom EV Zug wird wegen seines Verstosses (Vergehen an einem Schiedsrichter) nicht für ein weiteres Spiel gesperrt. Zugs Captain hat die Spielsperre bereits am 3. Playoff-Viertelfinalspiel gegen den SC Bern am Donnerstag (6:1) verbüsst.