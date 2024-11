Per E-Mail teilen

Legende: Wechsel in die Flughafenstadt Ewan Huet. Claudio Thoma/freshfocus

Kloten komplettiert Goalie-Trio

Der EHC Kloten hat für nächste Saison zwei neue Torhüter unter Vertrag genommen. Davide Fadani und Ewan Huet sollen mit Stammgoalie Ludovic Waeber das Keeper-Trio bilden. Sie beide unterschrieben für zwei Jahre. Der 23-jährige Italiener Fadani steht bei Ambri unter Vertrag, ist aktuell aber in der Swiss League bei den Bellinzona Snakes aktiv. Der 19-jährige Schweizer Huet, Sohn von Ex-Keeper Cristobal, absolviert derzeit seine zweite Saison bei den Regina Pats in Kanada (WHL). Er stand 2022/23 bei Lausanne in der National League im Einsatz.