Legende: Soll mithelfen, Ambri einen Platz im Play-In zu sichern Jared McIsaac. imago images/Icon Sportswire

Ambri verstärkt sich mit McIsaac

Ambri-Piotta kann in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf die Dienste des kanadischen Verteidigers Jared McIsaac zählen. Der 23-Jährige wurde 2020 mit Kanada U20-Weltmeister, der Sprung in die NHL blieb ihm aber verwehrt. In dieser Saison bestritt McIsaac 15 Partien für die Grand Rapids Griffins in der AHL. Nun spielt er auf Leihbasis für die Leventiner.

Davos verpflichtet Mustonen

Der HC Davos hat bis Ende Saison Aleksi Mustonen verpflichtet. Der 28-jährige Finne stösst von HPK Hämeenlinna zu den Bündnern. In 561 Partien in der höchsten finnischen Liga buchte der 1,75 m grosse Zweiwegstürmer für Jokerit Helsinki, Ilves Tampere, die Lahti Pelicans, Kärpät Oulu und HPK 246 Punkte (90 Tore/156 Assists). «Mit Aleksi haben wir für die entscheidende Phase der Meisterschaft eine Absicherung im Kader und sind so für allfällige Verletzungen gut gewappnet», sagt HCD-Sportchef Jan Alston zum Neuzugang.