Legende: Stabilisierte den EHC Kloten letzte Saison Lauri Marjamäki. Keystone/Til Bürgy

Kloten plant längerfristig mit Coach Marjamäki

Der EHC Kloten hat den Vertrag mit Lauri Marjamäki vorzeitig um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert. «Mit seiner engagierten Arbeit, seinem klaren Führungsstil und der starken Verbindung zur Mannschaft hat er in der vergangenen Saison massgeblich zur positiven Entwicklung des Teams beigetragen», heisst es in der Mitteilung des Klubs. Der 48-jährige Finne stiess vor einem Jahr zu den Flughafenstädtern und führte das Team in den Playoff-Viertelfinal. Kloten verlängerte ausserdem den Vertrag von Routinier Reto Schäppi bis 2028.

National League