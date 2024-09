Legende: Via Ambri zu einem neuen NHL-Vertrag? Dominik Kubalik will weiter in Nordamerika spielen. imago images/USA TODAY Network

Ambri holt Kubalik zurück – mit NHL-Ausstiegsklausel

Weltmeister Dominik Kubalik kehrt zumindest vorläufig zu Ambri-Piotta zurück. Der 29-jährige Tscheche unterschreibt bei den Tessinern für diese Saison, jedoch mit einer Ausstiegsklausel für die NHL. Kubalik, der in der vergangenen Saison 74 Spiele für Ottawa bestritt, hat noch keinen NHL-Vertrag für die kommende Saison. Wie Ambri mitteilt, möchte er «so schnell wie möglich» nach Nordamerika zurückkehren. Um sich fit zu halten, beginnt er die Saison bei dem Klub, bei dem er 2019 den Sprung in die NHL geschafft hat. Sollte er bis zum 15. Dezember einen neuen Vertrag unterschreiben können, lassen ihn die Tessiner sofort nach Nordamerika ziehen. Zwischen 2017 und 2019 stand Kubalik in 90 Spielen für Ambri auf dem Eis.

10:12 Video Archiv: Kubalik gewinnt mit Tschechien gegen die Schweiz den WM-Final Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 12 Sekunden.

Reichle ersetzt bei Lugano vorübergehend Morini

Der HC Lugano muss in den ersten Wochen der neuen Saison auf Stürmer Giovanni Morini verzichten. Der 29-jährige Italiener mit Schweizer Lizenz hat sich noch nicht ausreichend von seinem im Januar erlittenen Oberschenkelbruch am rechten Bein erholt. Laut Klubangaben wird Morini den Tessinern, die am 17. September mit einem Auswärtsspiel gegen Zug in die Meisterschaft starten, erst nach der Nationalmannschaftspause im November wieder zur Verfügung stehen. Lugano hat auf den Ausfall reagiert und vom Ligakonkurrenten Biel den 21-jährigen Stürmer Liekit Reichle ausgeliehen.