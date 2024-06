Per E-Mail teilen

Legende: Zieht weiter Jordan Schroeder. Keystone/Christian Merz

Schroeder verlässt die Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers und Jordan Schroeder gehen getrennte Wege. Der Vertrag des 33-Jährigen wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie die Lakers vermelden. Der US-amerikanische Center war vor zwei Jahren zu den Lakers gestossen. In seiner ersten Saison kam er auf 28 Punkte (10 Tore, 18 Assists), in der vergangenen Spielzeit produzierte der Stürmer 21 Punkte (3 Tore, 18 Assists).