Lakers-Stürmer Forrer wechselt zu Visp – Mayer bleibt in Genf

Legende: Verlässt die Lakers Sandro Forrer. Keystone/Patrick B. Krämer

Forrer von den Lakers zu Visp

Sandro Forrer setzt seine Karriere nach fünf Saisons mit den Rapperswil-Jona Lakers in der Swiss League fort. Der 26-jährige Stürmer hat sich für zwei Jahre beim EHC Visp verpflichtet. Den weiterlaufenden Vertrag mit den Lakers hat Forrer aufgelöst. Für die Lakers kam Forrer in 231 NL-Partien auf 26 Tore und 41 Assists.

Servette verlängert mit Meistergoalie

Robert Mayer wird auch in den kommenden 3 Saisons das Tor von Genf-Servette hüten. Der Noch-Meister aus der Calvinstadt war im letzten Jahr dank einer Save-Quote von 93,4 Prozent zum MVP der Playoffs gewählt worden. Mayer wechselte 2014 zu den Genfern, nachdem er sein Glück in Nordamerika versucht hatte. Von 2020 bis 2022 gab der 34-Jährige ein Gastspiel beim HC Davos, ehe er an den Genfersee zurückkehrte.