Legende: Langjähriger Präsident des HC Lugano Geo Mantegazza. Keystone / Ti-Press / Massimo Piccoli

Lugano – ZSC nach Todesfall von Mantegazza verschoben

Geo Mantegazza, langjähriger Präsident des HC Lugano, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Er ist am Donnerstag friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen, teilt sein ehemaliger Klub mit. Mantegazza übernahm die Führung des HC Lugano 1978, als sich der Klub in der NLB befand. Mit Ehrgeiz und innovativen Visionen revolutionierte er nicht nur den Klub, sondern das gesamte Schweizer Eishockey. Die Tessiner kehrten unter seiner Präsidentschaft in die NLA zurück und gewannen mit Trainer John Slettvoll die ersten 4 von bis heute 7 Meistertiteln (1986, 1987, 1988, 1990). Mantegazza gab den Stab 1991 an Fabio Gaggini weiter. 2011 trat seine Tochter Vicky Mantegazza in die grossen Fussstapfen ihres Vaters. Aufgrund des Todesfalls wurde die Partie zwischen Lugano und den ZSC Lions vom kommenden Samstag auf ein noch zu bestimmendes Datum verschoben.