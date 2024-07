Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Absolviert die nächste Saison in Lausanne Gavin Bayreuther. USA TODAY Sports via Reuters Connect

Lausanne holt US-Verteidiger Bayreuther

Playoff-Finalist Lausanne hat als Ersatz für den verletzten Lawrence Pilut den amerikanischen Verteidiger Gavin Bayreuther verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb mit den Waadtländern einen Vertrag über ein Jahr, wie der Klub mitteilte. Bayreuther bestritt für Dallas und Columbus 122 NHL-Partien. Letzte Saison spielte er innerhalb der Organisation der Dallas Stars in der zweitklassigen AHL. Pilut, einer der Leistungsträger in der letzten Saison, zog sich im Training in Schweden einen Achillessehnenriss zu und dürfte fast die komplette kommende Spielzeit verpassen.

Bern-Goalie verpasst Vorbereitung

SCB-Goalie Philip Wüthrich hat sich im Training eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird für mehrere Wochen ausfallen. Seine Rückkehr ins Training wird Mitte August erwartet. Der 26-Jährige absolvierte letzte Saison 12 Partien für Bern und bekleidete die Nummer-2-Rolle hinter Adam Reideborn (SWE).