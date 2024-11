Legende: Machte über 300 Spiele für Lausanne Ronalds Kenins. Justpictures/Fabrice Duc

Kenins und Lausanne trennen sich

Die Wege von Ronalds Kenins und dem Lausanne HC trennen sich vorzeitig. Der ursprünglich bis 2026 datierte Vertrag mit dem lettischen Stürmer wurde per sofort aufgelöst. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen, wie es heisst. Kenins war beim Playoff-Finalisten der letzten Saison zuletzt aufs Abstellgleis geraten und kam in dieser Saison lediglich in der Swiss League (für Sierre) zum Einsatz. Für Lausanne verbuchte der Lette mit Schweizer Lizenz während 6 Saisons in 310 Partien 129 Skorerpunkte.