Legende: Wird bei den nächsten 5 Spielen nicht auf dem Eis sein Cody Almond (links), hier in einem Qualifikationsspiel gegen Freiburg. Keystone/Valentin Flauraud

Happige 5-Spiele-Sperre gegen Almond

Lausannes Stürmer Cody Almond wird für sein Vergehen in Spiel 4 des Playoff-Viertelfinals in Davos hart bestraft. Der Schweiz-Kanadier kassiert 5 Spielsperren, wie die National League am Montag in einem Communiqué mitteilte. Almond traf den Davoser Davyd Barandun in der letzten Minute bei Lausannes 2:5-Niederlage mit einem Blindside-Check am Kopf. «Solche Checks können Spielerkarrieren beenden», hielt der Einzelrichter in seinem Entscheid fest. Barandun erlitt eine Gehirnerschütterung. Almond verpasst damit den Rest der Serie gegen Davos und wird auch bei einem allfälligen Halbfinal die ersten Matches nicht mittun dürfen.

09:27 Video Archiv: «Sportflash» vom 23.3.24 mit Davos – Lausanne (ab 3:55 min) Aus Sportflash vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 27 Sekunden.