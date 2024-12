Legende: Zwangspause Marco Lehmann fällt verletzt bis Februar aus. Keystone/Urs Lindt

SCB: Lehmann länger out, Goalie Von Burg kommt

Nationalspieler Marco Lehmann wird Bern voraussichtlich bis Mitte Februar nicht zur Verfügung stehen. Der 25-Jährige verletzte sich an der Euro Hockey Tour im Spiel der Nati gegen Schweden am Oberkörper. Gleichzeitig vermeldet der SCB den Zuzug von Goalie Christof von Burg ab der Saison 2025/26. Der 24-Jährige, der von 2020 bis 2024 in Schweden bei Sundsvall Erfahrungen sammelte, kommt von Winterthur aus der Swiss League. Von Burg soll ab kommendem Herbst zusammen mit Adam Reideborn und Andri Henauer das Torhüter-Trio bilden.

Lakers verpflichten Kanadier

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden den Zuzug des Kanadiers Tanner Fritz. Der 33-jährige Center erhält einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag. Fritz hat die meiste Zeit seiner Karriere in der AHL verbracht, kann aber auch 42 NHL-Einsätze für die New York Islanders vorweisen. Nach einer Hüftoperation im Sommer bestritt der Stürmer diese Saison erst drei Partien. Um Spielpraxis zu sammeln, wird er in der Altjahrswoche am Spengler Cup teilnehmen. Allerdings ist noch nicht bekannt, welches Team Fritz verstärken wird.

