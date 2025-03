Legende: Durften erneut jubeln Die Lugano-Spieler feiern im Jura. Freshfocus/Jonathan Vallat

Lugano siegt in der Verlängerung

Der HC Lugano hat im Playout gegen den HC Ajoie zum 2:2 ausgeglichen. Nach dem 2:1-Heimsieg in extremis am Mittwoch setzten sich die Tessiner am Freitag auswärts mit 4:3 nach Verlängerung durch. Die Luganesi gingen durch Luca Fazzini (12.), Mark Arcobello (20.) und Radim Zohorna (30.) 3 Mal in Führung. Ajoie glich dank Pierre-Edouard Bellemare (18.), Adam Rundqvist (29.) und T.J. Brennan (52.) jeweils aus. In der Verlängerung erwischte Calvin Thürkauf den unglücklich aussehenden Benjamin Conz im Tor der Jurassier in der 66. Minute in der nahen Ecke.

Visp legt gegen Basel vor

Der EHC Visp hat im Playoff-Final der Swiss League gegen den EHC Basel das Break geschafft. Die Walliser entschieden Spiel 3 auswärts mit 3:1 für sich und führen in der Best-of-7-Serie 2:1. Qualifikationssieger Basel ging zwar früh durch Dario Kummer in Führung (4.). Fadri Riatsch (36.), Alessandro Lurati im Powerplay (46.) und Dario Burgener mit einem Treffer ins leere Tor (59.) sorgten für die Wende zugunsten der Gäste. Spiel 4 findet am Sonntag in Visp statt.

Resultate