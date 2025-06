Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Stürmt künftig für Lugano Rasmus Kupari. IMAGO / Imagn Images

Kupari zu Lugano

Der HC Lugano hat die Verpflichtung des finnischen Stürmers Rasmus Kupari bekanntgegeben. Der 25-Jährige unterschrieb beim Playout-Finalisten einen Vertrag über zwei Jahre. Kupari war 2018 in der ersten Runde von den Los Angeles Kings gedraftet worden. In Los Angeles war er zunächst Teamkollege von Kevin Fiala, ehe er 2023 zu den Winnipeg Jets wechselte. Insgesamt bestritt Kupari 228 Spiele in der NHL und erzielte dabei 14 Tore und 28 Assists.

Lausanne holt Douay

Der Stürmer Floran Douay kehrt zum Lausanne HC zurück. Der 30-jährige Franzose mit Schweizer Lizenz verpflichtet sich für eine Saison. Der bei Genève-Servette ausgebildete Douay spielte schon ab der Saison 2020/21 während gut zwei Jahren bei den Waadtländern. In den letzten zwei Spielzeiten war er bei Liga-Konkurrent Ambri-Piotta tätig.

National League