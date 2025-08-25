Sanford wechselt nach Lugano
Der HC Lugano verstärkt sich mit dem erfahrenen US-amerikanischen Stürmer Zach Sanford. Der 30-Jährige unterschrieb für eine Saison, wie die Tessiner mitteilten. Sanford bringt die Erfahrung von 359 Spielen in der NHL mit. Für sieben verschiedene Klubs gelangen ihm in der nordamerikanischen Topliga insgesamt 112 Skorerpunkte. Mit den St. Louis Blues gewann er 2019 den Stanley Cup. In der letzten Saison kam Sanford nur noch in der zweitklassigen AHL zum Einsatz. «Er ist ein vielseitiger Stürmer, der als Flügel oder Center eingesetzt werden kann, und ist es gewohnt, im Powerplay und Boxplay zu spielen», beschreibt General Manager Janick Steinmann seinen neuen Ausländer.