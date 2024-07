Legende: Ein NHL-Stürmer für Lugano Radim Zohorna. Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

Zohorna ins Tessin

Lugano verpflichtet den tschechischen Center Radim Zohorna. Der 28-Jährige stösst von den Pittsburgh Penguins zu den Tessinern, bei denen er einen Einjahresvertrag unterschreibt. Zohorna spielte bis 2021 in seiner Heimat, ehe er von den Penguins entdeckt wurde. Mit Pittsburgh, Calgary und Toronto kam der fast 2 Meter grosse Angreifer auf 68 Spiele in der NHL. Im letzten Jahr nahm er an der WM teil, beim Titelgewinn in diesem Jahr fehlte er jedoch. Gleichzeitig gab Lugano die «einvernehmliche Vertragsauflösung» mit Arttu Ruotsalainen bekannt. Der finnische Angreifer kam in der letzten Saison bei 51 Partien auf 7 Tore und 9 Assists.