So sieht Erleichterung aus Die Lugano-Spieler nach dem späten Doppelschlag.

Lugano verkürzt gegen Ajoie dramatisch

Lugano hat im Playout gegen Ajoie den ersten Sieg gelandet und in der Serie auf 1:2 verkürzt. Der 2:1-Heimsieg der Tessiner kam erst zustande, als beinahe niemand mehr daran geglaubt hätte – nämlich in letzter Minute. 58 Sekunden vor der Schlusssirene musste sich Ajoie-Hüter Benjamin Conz nach einem kuriosen Ablenker, der Giovanni Morini zugeschrieben wurde, doch noch bezwingen lassen. Lugano hatte alles auf eine Karte gesetzt und einen 6. Feldspieler aufs Eis geschickt. Und für die arg gebeutelten Tessiner kam es 30 Sekunden später noch besser, als erneut Morini die Scheibe über die Linie stocherte. Es waren seine ersten Skorerpunkte in dieser Saison, nachdem ihn eine Verletzung lange ausser Gefecht gesetzt hatte.

Lugano war zuvor nicht das schlechtere Team gewesen, hatte sich durch Undiszipliniertheiten aber zu jenem gemacht. Der Führungstreffer der Jurassier fiel in Überzahl durch Philip-Michael Devos (23.). Nach einem Bandencheck von Mirco Müller (42.) verpasste es Ajoie, in der 5-minütigen Überzahl nachzulegen.

Nati trifft in Kloten auf Schweden

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird ihr letztes Heimspiel vor der WM 2025 im Klotener Schluefweg austragen. Das Team von Patrick Fischer empfängt am Donnerstag, 1. Mai, anlässlich der Euro Hockey Tour Schweden. Die beiden weiteren Partien des vierten und letzten Turniers der Euro Hockey Tour 2024/25 bestreitet die Schweiz am 3. Mai gegen Finnland und am 4. Mai gegen Gastgeber Tschechien in Brünn. Weltmeister Tschechien ist an der WM in Schweden und Dänemark am 9. Mai auch der erste Schweizer Gruppengegner. Die Schweiz trägt ihre Vorrundenspiele in der dänischen Stadt Herning aus.

