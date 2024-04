Legende: Abgang Die Lugano Ladies (im Bild Goalie Elisa Biondi) verschwinden von der Bildfläche. Keystone/Samuel Golay

Lichterlöschen im Tessin

Der HC Ladies Lugano ist Geschichte. Der Klub teilt mit, dass die Frauenabteilung aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wird. Die Nachricht kommt nicht überraschend. Nachdem die Lugano Ladies bereits ein Spiel der Abstiegsrunde wegen zu wenig Spielerinnen abgesagt hatten, verzichtete der Klub auch auf die Teilnahme an der Liga-Quali gegen B-Meister Zug. Den Neustart in der zweithöchsten Liga nehmen die Tessinerinnen nicht in Angriff. «Trotz aller Bemühungen und harter Arbeit unseres Teams zwingt uns die aktuelle finanzielle Situation leider zu diesem schweren Entscheid», schreibt der Klub. Die Ladies Lugano wurden 1990 gegründet und stiegen 2000 in die höchste Schweizer Frauenliga auf. Die 8 Meistertitel zwischen 2006 und 2021 werden einzig von den ZSC Lions Frauen übertroffen (11).