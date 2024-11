Legende: Muss pausieren Mirco Müller. Freshfocus/Roger Albrecht

Lugano länger ohne Mirco Müller

Der HC Lugano muss mehrere Woche auf Mirco Müller verzichten. Der 29-jährige Verteidiger erlitt am Freitagabend im Tessiner Derby gegen Ambri-Piotta (3:1) eine Knieverletzung, die konservativ behandelt wird. Müller erhielt in der laufenden Meisterschaft bei den «Bianconeri» am meisten Eiszeit. In 20 Partien gelangen ihm zwei Tore und drei Assists.