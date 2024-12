Legende: Hängt die Schlittschuhe an den Nagel Der Kanadier Justin Schultz. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Schultz verlässt Lugano bereits wieder

Justin Schultz beendet im Alter von 34 Jahren seine Karriere und kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück. Der kanadische Verteidiger setzte den HC Lugano am Freitag über seinen Entscheid in Kenntnis. Schultz war erst im November zu den Tessinern gestossen und hatte seither acht Partien in der National League bestritten.

Berns Lehmann verletzt sich bei der Nati

Stürmer Marco Lehmann vom SC Bern verletzte sich am Donnerstag im Länderspiel Schweiz – Schweden (1:4). Der 25-Jährige kehrte zum Klub zurück. Gemäss dem Eishockeyverband zog sich Lehmann eine Oberkörperverletzung zu.

SCRJ mit zwei Neuverpflichtungen

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden zwei Zuzüge für die nächste Saison. Mauro Dufner kehrt nach vier Jahren bei Fribourg-Gottéron an den Obersee zurück, Marlon Graf wechselt aus der Organisation der ZSC Lions zu den St. Gallern. Der 29-jährige Verteidiger und der sieben Jahre jüngere Stürmer unterschrieben einen für zwei Saisons gültigen Vertrag.

Trainerwechsel in der Swiss League

Der HC Sierre, derzeit Tabellenfünfter in der Eishockeymeisterschaft der Swiss League, beendet die Zusammenarbeit mit Headcoach Mario Pouliot mit sofortiger Wirkung. Als Nachfolger wird Dany Gelinas verpflichtet, der bisher den HCV Martigny trainierte. Gelinas kehrt nach Siders zurück. Vor fünf Jahren führte er Sierre zum Aufstieg in die Swiss League. Der HCV Martigny betont in seiner Mitteilung, dass Gelinas bis Ende Saison an den HC Sierre ausgeliehen werde.

National League