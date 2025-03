Per E-Mail teilen

Legende: Bleibt als Cheftrainer an der Lakers-Bande Johan Lundskog. Keystone/Christian Merz

Lundskog verlängert bei den Lakers um 2 Jahre

Die Rapperswil-Jona Lakers werden auch in der kommenden Saison von Johan Lundskog trainiert. Der 40-Jährige unterschrieb bei den Ostschweizern einen Vertrag für zwei Jahre. Der schwedisch-kanadische Doppelbürger war Mitte Dezember nach der Freistellung von Stefan Hedlund vom Assistenz- zum Cheftrainer befördert worden. Mit ihm schafften die St. Galler den Sprung vom vorletzten Tabellenplatz in die Play-Ins. Dort scheiterte Rapperswil an Ambri.

Cadieux wird U20-Nati-Trainer

Jan Cadieux hat einen neuen Job gefunden. Der ehemalige Servette-Meistertrainer übernimmt ab Anfang Mai die Position als Head Coach der U20-Nationalmannschaft. Beim Verband unterschrieb der bald 45-Jährige einen Vertrag bis Juni 2026. Cadieux hatte Genf-Servette 2023 zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte geführt und gewann ein Jahr darauf die Champions Hockey League. Nach unbefriedigenden Ergebnissen in dieser Saison wurde er Ende Dezember 2024 entlassen. Bei der U20-Nati folgt Cadieux auf Marcel Jenni, der beim Nachwuchs künftig als Assistenztrainer des Schweiz-Kanadiers amten wird.

