Legende: Beendet seine Karriere Fribourg-Gottéron-Stürmer Mauro Jörg. Keystone/Patrick B. Kraemer

Gottérons Jörg zieht einen Schlussstrich

Mauro Jörg tritt mit 33 Jahren vom Profisport zurück. Der Bündner Stürmer, der seit 2020 für Fribourg-Gottéron spielte, sieht sich aufgrund einer Fehlbildung des Herzens zu diesem Schritt gezwungen. Dies erklärte er an der Saisonabschlussfeier seines Klubs. Jörg bestritt für den HC Lugano, die Rapperswil-Jona Lakers, Davos und Fribourg 837 Spiele in der höchsten Schweizer Liga und erzielte 90 Tore und 145 Assists. 2010 wurde er in der 7. Runde von den New Jersey Devils gedraftet, versuchte sich aber nie nach Nordamerika.