Legende: Übernimmt bei Sierre nun auch das Traineramt Chris McSorley. Keystone/Laurent Gillieron

McSorley neu mit Doppelrolle in Sierre

Chris McSorley führt den HC Sierre als Trainer in die Saison 2025/26. Der 63-Jährige bleibt zudem Sportchef und übernimmt damit eine Doppelrolle, wie der Walliser Swiss-League-Klub mitteilte. Für den Kanadier ist es die dritte Trainerstation in der Schweiz. Ab 2001 war er fast 20 Jahre lang das Gesicht von Genf-Servette, dessen Mitbesitzer er zeitweise war. 2021 war er für etwas mehr als ein Jahr Trainer des HC Lugano. Sierre beendete die letzte Saison in der zweithöchsten Schweizer Liga auf dem 5. Platz und scheiterte im Playoff-Viertelfinal an Visp.

