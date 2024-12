Legende: Michael Spacek. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Spacek wechselt zurück in die Heimat

Der 27-jährige tschechische Internationale Michael Spacek verlässt Servette per sofort und kehrt in die Heimat zurück. Spacek trainiert seit dieser Woche bei Sparta Prag. Spacek wechselte im Sommer nach zwei Saisons bei Ambri zu Genf. Für Servette bestritt Spacek 21 Meisterschaftsspiele, in denen ihm nur ein Tor und 13 Assists gelangen. In den letzten 2 Saisons bei Ambri skorte Spacek mehr als einen Punkt pro Spiel.

Aaltonen verlässt Kloten nach 3 Jahren

Der SC Bern verpflichtet Miro Aaltonen von Konkurrent Kloten. Der Finne wird ab der Saison 2025/26 für die «Mutzen» stürmen und erhielt in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag. Aaltonen, der 2022 mit Finnland Olympia-Gold gewann, spielte die letzten 3 Jahre in Kloten, wo er mit 99 Skorerpunkten aus 126 Partien zu einem Schlüsselspieler avancierte. «Mit Miro Aaltonen stösst ein Top-Center zu unseren Farben. Ich sehe ihn als kompletten Spieler, der in entscheidenden Momenten den Unterschied machen kann», freut sich Sportchef Patrick Bärtschi auf den Neuzugang.

Grünes Licht für La Chaux-de-Fonds

Der HC La Chaux-de-Fonds hat von der Liga grünes Licht erhalten, in dieser Saison allenfalls die Ligaqualifikation wieder bestreiten zu dürfen. La Chaux-de-Fonds gewann in den letzten 2 Saisons die Swiss League. Im Frühling 2023 verlor der HCC das Auf-/Abstiegs-Playoff gegen Ajoie in 6 Spielen. 2024 durfte La Chaux-de-Fonds die Ligaquali wegen ungenügender Infrastruktur im Eisstadion Les Mélèzes nicht mehr bestreiten. Weil die Renovation des Stadions aufgegleist ist und die Finanzen im Lot seien, dürfte es La Chaux-de-Fonds nächsten Frühling erneut versuchen – vorausgesetzt, man gewinnt die Swiss League erneut. Aktuell führt der HCC in der Swiss League die Tabelle an.