Legende: Soll noch eine Saison in Zug bleiben Leon Muggli. freshfocus / Martin Meienberger

Washington Capitals verpflichten Muggli

Rund zwei Wochen nach dem NHL-Draft in Las Vegas haben die Washington Capitals Leon Muggli mit einem dreijährigen Entry-Level-Vertrag ausgestattet. Der 18-jährige Zuger Verteidiger war vom Stanley-Cup-Sieger von 2018 in der 2. Runde an insgesamt 52. Stelle gedraftet worden. Gemäss einer Mitteilung des EVZ beabsichtigen die Capitals, Muggli während der kommenden Saison an die Zentralschweizer auszuleihen.

Zohorna ins Tessin

Lugano verpflichtet den tschechischen Center Radim Zohorna. Der 28-Jährige stösst von den Pittsburgh Penguins zu den Tessinern, bei denen er einen Einjahresvertrag unterschreibt. Zohorna spielte bis 2021 in seiner Heimat, ehe er von den Penguins entdeckt wurde. Mit Pittsburgh, Calgary und Toronto kam der fast 2 Meter grosse Angreifer auf 68 Spiele in der NHL. Im letzten Jahr nahm er an der WM teil, beim Titelgewinn in diesem Jahr fehlte er jedoch. Gleichzeitig gab Lugano die «einvernehmliche Vertragsauflösung» mit Arttu Ruotsalainen bekannt. Der finnische Angreifer kam in der letzten Saison bei 51 Partien auf 7 Tore und 9 Assists.