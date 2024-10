Per E-Mail teilen

Legende: Im August war die WEHT in Kloten zu Gast Die zweite Austragung des Turniers geht in Schweden über die Bühne. Freshfocus/Bildbyran/Mathilda Ahlberg

Aufgebot der Frauen-Nati bekannt

Frauen-Nationaltrainer Colin Muller hat für die Women's Euro Hockey Tour in Schweden 23 Spielerinnen aufgeboten, darunter sind 3 Torhüterinnen, 8 Verteidigerinnen und 12 Stürmerinnen. Neben erfahrenen Spielerinnen wie Captain Lara Stalder (190 Länderspiele), den beiden Stürmerinnen Lisa Rüedi (121) und Sinja Leemann (108), den Verteidigerinnen Stefanie Wetli (122) und Lara Christen (115) sowie Torhüterin Andrea Brändli (105) mit über 100 absolvierten Nati-Einsätzen erhielt erstmals auch Lucie Tenenbaum ein Aufgebot. Die 18-jährige Verteidigerin, die seit dieser Saison beim HC Davos unter Vertrag steht, spielte zuletzt in den USA. Die Schweizerinnen treffen zwischen dem 6. und 9. November in Södertälje auf Finnland, Schweden und Tschechien.