Legende: Absolviert seine fünfte Saison bei Ambri-Piotta Michaël Ngoy. Keystone

Ngoy tritt Ende Saison zurück

Der Verteidiger Michaël Ngoy wird nach Ende der laufenden Saison zurücktreten. Dies gab der 39-jährige Verteidiger von Ambri-Piotta in einem Interview mit RSI bekannt. Der gebürtige Lausanner und ehemalige Schweizer Internationale bestreitet derzeit seine 20. Saison in der National League und absolvierte für Lausanne, Fribourg-Gottéron und Ambri-Piotta etwas mehr als 1000 Spiele (36 Tore, 122 Assists) in der höchsten Schweizer Liga.

Müller mit Hattrick in Schweden

Mirco Müller hat einen denkwürdigen Abend erlebt. Beim 3:1-Sieg von Leksand bei Rögle erzielte der Verteidiger aus Winterthur von 0:1 bis zum 3:1 innerhalb von 16 Minuten seinen ersten Hattrick in der schwedischen Hockeyliga (SHL). Der langjährige NHL-Spieler hatte in Nordamerika auf diese Saison hin keinen Vertrag mehr erhalten und in der Folge in die höchste Division Schwedens gewechselt. Im 12. Spiel schoss er seine Tore Nummer 2 bis 4.