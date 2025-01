Legende: Wechsel innerhalb der National League Pontus Aberg. Keystone/Marcel Bieri

Aberg von den Lakers zu Kloten

Der EHC Kloten hat per sofort Stürmer Pontus Aberg (31) von den Rapperswil-Jona Lakers verpflichtet. Aberg wird am Freitag im Heimspiel gegen Ajoie erstmals für Kloten auflaufen. Mit der Verpflichtung des Schweden kann Kloten wieder sechs ausländische Spieler aufs Matchblatt nehmen. Nach der Entlassung von Topskorer Miro Aaltonen verfügte Kloten mit Thomas Grégoire (CAN), Sami Niku (FIN), Daniel Audette (CAN), Jayce Howryluk (CAN) und Niko Ojamäki bloss noch über fünf gesunde Imports. Tyler Morley (CAN) fehlt derzeit verletzt.

Visp muss auf Trainersuche

Der EHC Visp muss auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Heinz Ehlers verlässt die Oberwalliser am Ende der laufenden Saison und kehrt in seine Heimat Dänemark zurück. Dies teilt der Swiss-League-Verein auf seiner Webseite mit. Bevor er im Sommer 2023 nach Visp gekommen war, hatte der 58-jährige Ehlers in der Schweiz unter anderem auch in der National League in Biel, Lausanne und Langnau an der Bande gestanden. Von 2018 bis 2023 war der Vater von Nikolaj Ehlers, dem NHL-Teamkollegen von Nino Niederreiter bei Winnipeg, zudem dänischer Nationaltrainer.

