Legende: Reisen im Dezember ins Bündnerland Die Straubing Tigers. X/@spenglercup

Straubing Tigers beehren den Spengler Cup

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist zurück am Spengler Cup in Davos. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, werden die Straubing Tigers am Traditionsturnier Ende Jahr teilnehmen. Letztmals spielte 2018 mit den Nürnberg Ice Tigers ein DEL-Team am Spengler Cup mit. Neben Straubing stehen Freiburg, das Team Canada und der Titelverteidiger und Gastgeber Davos als Teilnehmer fest.

SCB muss auf Maurer verzichten

Der SC Bern muss am Samstag im Heimspiel gegen den HC Lausanne auf Marco Maurer verzichten. Der Verteidiger wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Philip-Michael Devos vom HC Ajoie in der 36. Minute der Partie vom Donnerstag vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Maurer ein ordentliches Verfahren eröffnet.