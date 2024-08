Legende: Zu diesem Duell kommt es erneut Die Schweiz trifft an der WM gleich zu Beginn auf Tschechien. Keystone/AP/Petr David Josek

WM 2025: Final-Revanche zum Auftakt?

Der internationale Eishockeyverband IIHF hat den Spielplan für die WM 2025 in Schweden und Dänemark publiziert. Für die Schweiz, die ihre Gruppenspiele im dänischen Herning austrägt, kommt es gleich zum Turnierauftakt am 9. Mai zur Knallerpartie gegen Tschechien. Die Tschechen hatten an der Heim-WM in Prag diesen Frühling den Final gegen das Team von Patrick Fischer für sich entschieden. Die weiteren Gegner der Nati sind die USA, Deutschland, Norwegen, Ungarn, Kasachstan und Gastgeber Dänemark.