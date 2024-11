Legende: Aufmerksam oder skeptisch? Patrik Nemeth blickt in den Rink. Freshfocus/Claudio de Capitani

Zukunft geklärt: Nemeth zu Gottéron

Patrik Nemeth verlässt den SC Bern nach zwei Saisons und wechselt im kommenden Sommer zum HC Fribourg-Gottéron. Wie der 11. der National League mitteilte, unterschrieb der 32-jährige Schwede einen Zweijahresvertrag. Nemeth war vor seinem Engagement in der Schweiz 10 Jahre in Nordamerika aktiv. In der NHL absolvierte der Verteidiger für die Dallas Stars, Colorado Avalanche, Detroit Red Wings, New York Rangers und Arizona Coyotes über 500 Spiele. Für den SCB erzielte er in der laufenden Saison in bislang 24 Einsätzen 11 Skorerpunkte.