Legende: Neu im Tessin aktiv John Quenneville, hier 2022 im Dress der ZSC Lions. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Lugano verpflichtet Quenneville

Der HC Lugano hat Stürmer John Quenneville bis zum Ende der Saison unter Vertrag genommen. Der Kanadier war in der Saison 2021/22 bereits in der Schweiz für die ZSC Lions aktiv gewesen. In der vergangenen Saison spielte Quenneville zuerst in Schweden, bevor er in sein Heimatland zu den Belleville Senators in die AHL zurückkehrte. Der 27-Jährige wird dem HCL nach der Länderspielpause zur Verfügung stehen.