Legende: Erlitt einen Oberschenkelbruch Giovanni Morini vom HC Lugano. Freshfocus/Martin Meienberger

Morini fällt lange aus

Der HC Lugano muss für den Rest der Saison auf Giovanni Morini verzichten. Der 28-jährige Stürmer fällt mit einem Oberschenkelbruch am rechten Bein aus. Morini zog sich die schwere Verletzung am Dienstag im Heimspiel gegen Genf-Servette (2:5) zu, als er im Mitteldrittel ohne Fremdeinwirkung in die Bande stürzte. Der Italiener mit Schweizer Lizenz wurde am Mittwoch operiert.