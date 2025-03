Legende: Erzwingen ein entscheidendes 7. Spiel Die Spieler des EHC Olten. Freshfocus/Marc Schumacher

Olten kantert Basel im 6. Spiel nieder

Der zweite Finalist in der Swiss League wird in einem siebten und letzten Spiel ermittelt. Olten glich die Halbfinal-Serie gegen Basel durch den klaren 7:0-Heimsieg zum 3:3 aus. Vor 3387 Fans im Kleinholz hatte Joel Marchon die Solothurner mit einem Doppelpack in der ersten und fünften Minute früh auf die Siegerstrasse gebracht. Fünf weitere Treffer sorgten am Ende für ein klares Verdikt. Quali-Sieger Basel, das in der Serie dank drei Siegen in der Verlängerung mit 3:1 geführt hatte, empfängt das Team von Trainer Christian Wohlwend am Freitagabend zur «Belle».

Swiss League