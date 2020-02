Legende: Muss seinen Posten räumen Thierry Paterlini. Freshfocus

Swiss Ice Hockey und Paterlini trennen sich

Der Schweizerische Eishockey-Verband verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Thierry Paterlini nicht. Der 44-Jährige hatte die U20-Nati im Sommer 2019 von Christian Wohlwend übernommen. Er erreichte mit dem Team Anfang Jahr an der U20-WM in Tschechien den 5. Platz. Paterlini war bereits seit 2013 in verschiedenen Funktionen als Coach für die Nationalmannschaften von Swiss Ice Hockey tätig. 2015 und 2017 gehörte er zudem zum Coaching Staff der A-Nati. Die Suche nach einem Nachfolger als U20-Headcoach läuft.