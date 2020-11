Legende: Wieder im ZSC-Trikot Pius Suter. Keystone

Suter spielt wieder bei den Lions

Die Chicago Blackhawks haben bestätigt, dass sie Pius Suter bis zum Start der Saisonvorbereitung in der NHL an die ZSC Lions ausleihen. Zuletzt hielt sich der letztjährige National-League-Topskorer bei dessen Farmteam GCK Lions fit. In sechs Spielen gelangen dem 24-jährigen Stürmer in der Swiss League zwei Tore und drei Assists. Suter machte im Juli von seiner NHL-Ausstiegsklausel im Vertrag mit den ZSC Lions Gebrauch und unterschrieb bei den Blackhawks einen Einjahresvertrag.

EVZ II und La Chaux-de-Fonds ausser Gefecht

Aufgrund von Symptomen bei mehreren Spielern der EVZ Academy wurde die gesamte Mannschaft auf das Coronavirus getestet und vorsorglich in Quarantäne versetzt. Deshalb musste das für Dienstag geplante Spiel der Swiss League gegen die GCK Lions erneut verschoben werden. Ebenfalls nicht stattfinden kann die für den 10. November angesetzte Partie zwischen Thurgau und La Chaux-de-Fonds. Bei La Chaux-de-Fonds wurden gleich 13 Spieler und Staffmitglieder positiv auf Covid-19 getestet. Die Mannschaft von Trainer Thierry Paterlini kann den Trainingsbetrieb erst am 10. November wieder aufnehmen.