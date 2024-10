Legende: 2. Saisonspiel, 2. Verletzung Michael Raffl ist derzeit vom Pech verfolgt. Keystone/CYRIL ZINGARO

Prominentes Lausanne-Trio verletzt

Der HC Lausanne muss in den kommenden Wochen auf drei Spieler verzichten. Wie der Klub mitteilte, fallen Lukas Frick, Nathan Vouardoux und Michael Raffl mit Unterkörperverletzungen vorerst aus. Mit der längsten Ausfallzeit rechnen die Waadtländer bei Raffl. Der österreichische Stürmer verletzte sich im Spiel vom 11. Oktober gegen Fribourg-Gottéron und musste sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Er wird für acht bis zehn Wochen keine Spiele bestreiten können. Besonders bitter: Raffl hatte gegen Freiburg seine 1. NL-Partie nach einer knapp einmonatigen Verletzungspause bestritten. Die Verteidiger Vouardoux und Frick, die sich am Freitag in Davos und am Samstag gegen Ambri-Piotta verletzt haben, dürften Anfang Dezember respektive Mitte November auf das Eis zurückkehren.