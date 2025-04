Per E-Mail teilen

Legende: Erhält in Lausanne keinen neuen Vertrag Michael Raffl. Freshfocus/Martin Meienberger

Lausanne verlängert Verträge von Raffl und Pilut nicht

Lausanne hat wenige Tage nach dem verlorenen Playoff-Final weitere Kadermutationen im Hinblick auf die kommende Saison bekanntgegeben. Die auslaufenden Verträge von Michael Raffl und Lawrence Pilut werden nicht verlängert. Der 36-jährige Österreicher Raffl spielte drei Saisons lang für die Waadtländer, im Playoff-Final fehlte er verletzt. Der sieben Jahre jüngere schwedische Verteidiger Pilut hat wegen eines Achillessehnenrisses die komplette Saison verpasst.

Filppula beendet Karriere

Valtteri Filppula beendet seine Aktivkarriere. Dies gab der 41-Jährige auf der Website seines Herzensklubs Jokerit Helsinki bekannt. Filppula ist der einzige Finne im sogenannten «Triple Gold Club», der jene Spieler umfasst, die in ihrer Karriere mindestens je einmal Olympiasieger, Weltmeister und Stanley-Cup-Sieger geworden sind. Auch in der Schweiz hinterliess der langjährige NHL-Stürmer seine Spuren. In der Saison 2022/23 war der Center ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu Servettes erstem Meistertitel, wie auch beim Gewinn der CHL ein Jahr später.

National League