Legende: Soll das Loch stopfen, das Rohrer und Lammikko hinterliessen Andy Andreoff (Mitte). imago images/SNA

Kanadier soll in Lammikkos Fussstapfen treten

Die ZSC Lions reagieren auf die Abgänge von Juho Lammikko (New Jersey/NHL) und Vinzenz Rohrer (Montréal Canadiens/NHL) und präsentieren einen neuen Ausländer, Andy Andreoff. Der 34-jährige Kanadier verbrachte den grössten Teil seiner Karriere in Nordamerika und kam vornehmlich in der AHL zum Einsatz, kam in 403 Partien auf 254 Punkte. In der NHL bringt er es auf 188 Einsätze (27 Punkte) für 3 verschiedene Teams. 2023 wechselte Andreoff nach Russland, zu Sibir Novosibirsk, wo er in 130 Einsätzen in der KHL 77 Skorerpunkte verbuchte.

National League