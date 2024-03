Legende: Wird von den Canadiens in die AHL berufen David Reinbacher. Keystone/Patrick B. Krämer

Reinbacher spielt Saison in Nordamerika zu Ende

Der bis Saisonende an den EHC Kloten ausgeliehene NHL-Erstrundendraftpick David Reinbacher bestreitet den Rest der Spielzeit in der AHL. Die Montreal Canadiens beorderten den 19-jährigen Österreicher nach dem Saisonende der Klotener zurück nach Nordamerika, wo er für das Farmteam der Kanadier, die Laval Rocket, im Einsatz stehen wird. Reinbacher war vom NHL-Rekordmeister im Draft vor einem Jahr an 5. Stelle gezogen worden, absolvierte aber die ganze Saison in der National League und sammelte für Kloten 11 Punkte.